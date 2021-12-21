التربية: العراق بحاجة إلى 8 آلاف مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة

2021/12/21 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أحصت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عدد المدارس الطينية في عموم العراق، فيما أشارت إلى الحاجة إلى 8 آلاف مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة.وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي في حديث تلفزيوني، […]

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