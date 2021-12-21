2021/12/21 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أحصت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عدد المدارس الطينية في عموم العراق، فيما أشارت إلى الحاجة إلى 8 آلاف مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي في حديث تلفزيوني، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: العراق بحاجة إلى 8 آلاف مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي في حديث تلفزيوني، […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية: العراق بحاجة إلى 8 آلاف مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: العراق بحاجة إلى 8 آلاف مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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