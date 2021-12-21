2021/12/21 | 22:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على إعفاء الفلاحين الذين سددوا بدلات إيجار الأراضي الزراعية المترتبة بذممهم مكافأة لهم على التزامهم بالتسديد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الأول 2021)، فقد "وافق مجلس الوزراء على إعفاء الفلاحين الذين سددوا بدلات إيجار الأراضي الزراعية المترتبة بذممهم للسنوات (2015، 2016، 2017، 2018)، وحتى تأريخ 31 كانون الأول 2019، من بدلات الإيجار للسنوات اللاحقة بمقدار ما سددوا من السنوات السابقة، مكافأة لهم على التزامهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تقرر إعفاء الفلاحين من تسديد مابذمتهم خلال 5 سنوات ماضية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تقرر إعفاء الفلاحين من تسديد مابذمتهم خلال 5 سنوات ماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).