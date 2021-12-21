تحالف العزم: حان دورنا لتولي رئاسة البرلمان

2021/12/21 | 22:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد تحالف “العزم”، الثلاثاء، طموحه بتولي رئاسة مجلس النواب للسنوات الأربع المقبلة، موضحاً ان تحالف “تقدم” أخذ فرصته بالمنصب.وذكر القيادي في التحالف محمد العبد ربه، في لقاء متلفز، انه “بعد تشكيل تحالف العزم من 34 نائبا اصبحت لدينا ارادة للحصول على منصب رئاسة مجلس النواب، ونحن مع عدم التجديد للرئاسات”.وبرر …

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