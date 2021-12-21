مسلحون يشنون هجوما في محافظة ديالى

2021/12/21 | 22:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن مسلحون، الثلاثاء، هجوما في ناحية السعدية بمحافظة ديالى.

وافاد مصدر لـNRT عربية، (21 كانون الاول 2021)، بان "مسلحين شنوا هجوما بالقرب من بساتين ناحية السعدية بمحافظة ديالى".

واضاف، ان "القوات الماسكة للارض تصدت للهجوم، وتمكنت من احباطه، دون تسجيل اية خسائر بشرية واصابات".

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