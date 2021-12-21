صرف رواتب 300 من عمال الاجور اليومية في البصرة

2021/12/21 | 22:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلن النائب الاول لمحافظ البصرة ، محمد طاهر التميمي، اليوم الثلاثاء، صرف رواتب 300 من عمال الاجور اليومية في مديرية مجاري البصرة .وقال التميمي في تصريح صحفي :" تم اكمال الاجراءات المالية الخاصة والتوقيع على صرف رواتب الاجراء اليوميين في مديرية المجاري لــ 300 عامل ، من تاريخ 1/1/2021 ، ولغاية 30/11/2021.واضاف :" ان تأخير الصرف كان بسبب تأخير التمويل من قبل وزارة المالية للموازنة التشغيلية لمحافظة البصرة" ./ انتهى

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