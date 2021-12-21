2021/12/21 | 22:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ضربت هزة ارضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ، مساء اليوم الثلاثاء ، منطقة قلعة قاضي التابعة لمدينة بندر عباس بمحافظة هرمزكان ، جنوبي ايران .وذكر مركز رصد الزلازل الايراني، ان" الهزة وقعت في الساعة الثامنة و6 دقائق من مساء اليوم الثلاثاء، وعند التقاء خطي الطول الشرقي 56.249 والعرض الشمالي 27.557 درجة وفي عمق 16 كلم من سطح الارض".ولم ترد لحد الان اي تقارير بشأن الخسائر الناجمة عن الهزة ./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية بقوة 4.5 درجات تضرب جنوبي ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية بقوة 4.5 درجات تضرب جنوبي ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).