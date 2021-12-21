2021/12/21 | 22:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب رئيس وزارة الطوارئ في أوسيتيا الجنوبية أتساماز بيستوتس إصابة جنود روس يحرسون نفق “روكي” على الطريق السريع عبر القوقاز إثر انهيار ثلجي.

وقال مصدر في الوزارة “غطى الانهيار نقطة حراسة لعسكريين روس يحرسون النفق”.

وأضاف: “لم يسفر الحادث عن وقوع قتلى، فيما تم نقل المصابين للعلاج”.

وتابع: “أصيب 5 أشخاص، حيث تمت مساعدة ثلاثة منهم، في وقت لا يزال فيه البحث مستمرا عن مفقودين اثنين”.

التالي

منذ 45 دقيقة

زلزال يضرب جنوبي ايران

منذ 59 دقيقة

دولة تعلن عن أول حالة وفاة بـ”أوميكرون”

منذ ساعتين

المفوضية الاوروبية تحدد مدة صلاحية شهادة تلقي لقاحات كورونا

منذ 3 ساعات

100 دولار لكل من يحصل على جرعة معززة في نيويورك

منذ 5 ساعات

أسعار الغاز في أوروبا تسجل مستويات تاريخية

منذ 6 ساعات

اربع هزات ارضية خلال ساعات في دولة عربية

منذ 7 ساعات

الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ باليستية و كروز في مناورات بالخليج

منذ 7 ساعات

مفوضية الانتخابات الليبية تحل لجانها

منذ 7 ساعات

بوتين: الغرب مسؤول عن تصاعد التوترات

منذ 7 ساعات

بيلاروسيا وبولندا منعتا الأمم المتحدة من الوصول إلى الحدود

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة جنود روس إثر انهيار ثلجي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة جنود روس إثر انهيار ثلجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).