2021/12/21 | 22:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZLi9abHWqiA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | ميناء الفاو الكبير .. أزمة موسمية تنعش المؤامرات الدولية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | ميناء الفاو الكبير .. أزمة موسمية تنعش المؤامرات الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).