2021/12/21 | 22:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UVeZiQfm5Rw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ حيدر اللامي: البارزاني مع التوافقية وشراكة الجميع) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ حيدر اللامي: البارزاني مع التوافقية وشراكة الجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).