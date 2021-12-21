التربية تعلن عدد المدارس الطينية في عموم العراق

2021/12/21 | 22:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أحصت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عدد المدارس الطينية في عموم العراق، فيما أشارت إلى الحاجة إلى 8 آلاف مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة.وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي في تصريح صحفي، إن “مديريات التربية مازالت مرتبطة بالمحافظين وليس بالوزارة”، مبينا أنه “تم تسليم جميع مفردات المناهج الدراسية الى مديريات التربية”.وأضاف، أن …

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