قرية عراقية تخرج عن بكرة ابيها لوداع

2021/12/21 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم –ديالى

‏في موقف انساني معبر خرج جميع اهالي قرية الحويش في اقصى شمال غرب بعقوبة، اليوم الثلاثاء، لتوديع بهجت نور الدين سيد المصري الذي عاش بينهم اكثر من 30 سنة.

‏وقال احد اهالي قرية الحويش، محمد الربيعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بهجت قدم الى القرية قبل اكثر من 30 سنة وعمل مزارعا في بساتينها وبقي طوال هذه الفترة يحبه الجميع لانه انسان مسالم وودود قبل ان يمرض مؤخرا ويتوفى لكن لم يتركه الاهالي وقدموا له العون والمساعدة".

‏واضاف الربيعي،ان" اهالي قرية الحويش خرجت عن بكرة ابيها لتوديع المصري الى مثواه الاخير الى مقبرة وادي السلام".

‏وأوضح أن "ذلك بعد استحصال الموافقة الرسمية عن طريق السفارة المصرية بعد الاتصال بذويه"، لافتا الى ان "الاهالي سينظمون ابتداء من يوم غدا مجلس عزاء كبير على روحه".

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