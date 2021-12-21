2021/12/21 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني على مدى تاريخ مصر الحديث لم تأخذ قضية جنائية حجم الاهتمام الرسمي والشعبي، مثل الذي حظيت به قضية ريا وسكينة عليّ همام، وبعد انقضاء مائة عام على إعدامهما بالتمام والكمال (21 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريا وسكينة..



قصة 100 عام بعيدا عن الأساطير المركز الخبري الوطني.

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