تحويل الأُجراء اليوميين في بلديات ذي قار إلى عقود بموجب قرار 315 (وثائق)

2021/12/21 | 22:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، الثلاثاء، موافقة وزارة المالية على تحويل الاجراء اليوميين في بلديات المحافظة لعقود.

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وبحسب وثائق، حصل "ناس" على نسخة منه، (21 كانون الأول 2021)، "وافقت وزارة المالية على تحويل الاجراء اليوميين في مديرية بلديات المحافظة ومديرية بلدية الناصرية لعقود وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 315".

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