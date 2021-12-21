العنصر المأساوي في تدهور الغرب - عادل صوما

2021/12/21 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_صوما لفت الاستاذ طارق الهوا في مقاله "الاستعمار الإلهي والاستعمار الانساني -2" المنشور في "الحوار المتمدن"، والمؤرِخ دانيال بايبس في مقابلته مع إيستي بيفاليهEesti Paevaleht "الهجرة والاسلام والتعويض الغربي" المنشورة في منتدى الشرق الأوسط، نظري إلى عنصر قاله المؤرخ الموسوعي أوسفالد شبنغلر في تدهور الغرب.



كان العنصر المأساوي غير واضح في لاوعيي منذ كنت طالباً جامعياً.أشار طارق الهوا إلى وجود النية ......





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