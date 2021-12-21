ذكريات طفولة..مظاهرات قلبت موازين .16. - مهند البراك

2021/12/21 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك مظاهرات قلبت موازينفي صيف ذلك العام اكتشفنا ان لدينا (جدّة) تركمانية، الجدّة عليّة ام تركي، التي لم نستقر نحن الأطفال على معرفة من تكون وفق منطقنا الطفولي .



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هل هي زوجة اخرى للشيخ فخري ام من مريديه ام من مريدي طريقة صوفية اخرى صديقة لطريقة الشيخ فخري المنتشرة في كركوك آنذاك حيث كانت تسكن هي و ابنها العسكري تركي و عائلتها الكبيرة التي كانت هي الرئيسة فيها، في طرق صوفية دعت الى تساوي المرأة ......





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