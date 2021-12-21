بداية الإصلاح الديني في إنجلترا-1 - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/12/21 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي مارك كارترايتموسوعة تاريخ العالمتوماس كرومويل يدشن الإصلاح الديني تقلد كرومويل العديد من الألقاب والمناصب العليا ومن ضمنها دور النائب العام، أو من ينوب عن الملك فيما يتعلق بشؤون الكنيسة.



وقد نال هذا المنصب في يناير 1535م حتى يتسنى له تطبيق إصلاحاته الكنسية، ثم توسع في استخدام صلاحياته لأبعد الحدود المتصورة وظل يتحين الفرص لكي يتدخل بصفة يومية في كل كبيرة وصغيرة من شؤون الكنيسة (مثل ......





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