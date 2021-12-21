بلينكن: أميركا الآن أقوى داخليا وخارجيا

2021/12/21 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة أقوى داخليا وخارجيا على مختلف الجبهات مما كانت عليه قبل 11 شهرا"، مضيفا أن البلاد "ستواصل المنافسة مع التمسك بالقيم والحقوق".

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