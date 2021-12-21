منظمة الصحة العالمية تعتمد عاشر لقاح مضاد لـ

2021/12/21 | 22:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اعتمدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، لقاحًا جديدًا مضادًا لـ"كوفيد-١٩"، للاستخدام في حالات الطوارئ، وهو لقاح "نوفاكسوفيد" الذي اعتمدته أيضًا الوكالة الأوربية للأدوية وأذنت بتسويقه.وقد أُنتِج اللقاح الجديد بتقنية تقليدية أكثر من …

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