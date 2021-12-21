خلاف عائلي يتطور الى استخدام السلاح واصابة 3 اشخاص في بغداد

2021/12/21 | 22:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب 3 اشخاص من عائلة واحدة، الثلاثاء، جراء مشاجرة عائلية استخدم خلالها السلاح.

وافاد مصدر امني لمراسلنا، (21 كانون الاول 2021)، بان "3 اشخاص من عائلة واحدة بينهم امرأة، اصيبوا مساء اليوم بجروح مختلفة، جراء مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام السلاح".

واضاف، أن "المشاجرة حصلت بين الاب والابن والام، واستخدم خلالها السلاح، ليصاب كل من الاب والابن والام باطلاقات نارية، نقلوا على اثرها الى المستشفى".

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