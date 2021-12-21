الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على احد الارهابيين في صلاح الدين

2021/12/21 | 22:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على احد الارهابيين في صلاح الدين.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات :" ان القبض على الارهابي تم في منطقة الفرحاتية التابعة لناحية الاسحاقي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين ، استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة ،وهو من المطلوبين للقضاء بموجب المادة ٤ / ارهاب./انتهى9

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