العمليات المشتركة تعلن خلو قاعدة حرير من القوات القتالية للتحالف الدولي

2021/12/21 | 23:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، خلو قاعدة حرير في أربيل من أي قوات قتالية تابعة للتحالف الدولي، فيما أشارت إلى أن المستشارين سيوزعون بين قاعدتي عين الأسد وحرير.وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي في تصريح للقناة الرسمية، إن “انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق تم بسلاسة”، مبيناً أن “قاعدة حرير …

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