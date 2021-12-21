2021/12/21 | 23:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار أعلن محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، الثلاثاء، موافقة وزارة المالية على تحويل الاجراء اليوميين في بلديات المحافظة لعقود.وبحسب وثائق، حصل “النور نيوز” على نسخة منه، وافقت وزارة المالية على تحويل الاجراء اليوميين في مديرية بلديات المحافظة ومديرية بلدية الناصرية لعقود وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 315″.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



تحويل الأُجراء اليوميين في بلديات ذي قار إلى عقود بموجب قرار 315 أولاً على النور نيوز.

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