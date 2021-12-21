الحكومة العراقية تخصص مليارات الدنانير من

2021/12/21 | 23:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّ مجلس الوزراء العراقي، اليوم

الثلاثاء، حزمة من القرارات من بينها

تخصيص ملياري دينار لمواجهة السيول في

إقليم كردستان، وإعداد السندات الأولية

لقطع الأراضي السكنية ضمن حملة "داري".

وذكر المكتب الاعل

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