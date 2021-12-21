“رويترز”: رئيس الوزراء السوداني يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات

2021/12/21 | 23:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في تصريح لـ”رويترز” يوم الثلاثاء، إن حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات.وقال مصدران مقربان من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الأخير أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه.وأضاف المصدران أن المجموعة دعت […]

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