2021/12/21 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء، رفض استلام ملياري دينار، المبلغ الذي قرر مجلس الوزراء الاتحادي تخصيصه للتعامل مع فيضانات أربيل.

وقال في بيان تلقته (بغداد اليوم) "نأمل من مجلس الوزراء إعادة النظر في قراره، لأن ما طالبنا به حق قانوني مشروع لنا وليس منحة فهو يستقطع شهرياً من موازنة الإقليم تحت مسمى (النفقات السيادية)".

واضاف، انه "بعد الكارثة التي تعرضت لها مدينتنا يوم الجمعة الماضي (17 كانون الأول 2021)، بسبب الفيضانات، التي أدت وإلى جانب الخسائر البشرية، إلى أضرار مادية فادحة جداً، إلى جانب الأضرار التي شملت القطاع العام، حيث تقدر الخسائر التي تكبدها المواطنون فقط بـ20 إلى 21 مليار دينار".

واوضح، انه "لاغاثة المتضررين، وكحق شرعي لنا، قدمنا طلباً إلى الحكومة العراقية الاتحادية، لإعادة الجزء الذي يتعلق بحقوق إقليم كوردستان إلينا ضمن ميزانية الطوارئ والتي تستقطع شهرياً من موازنة إقليم كوردستان".

وعبر عن اسفه "لقرار مجلس الوزراء العراقي اليوم بإرسال مبلغ ملياري دينار لأربيل، وهذا لم يكن في مستوى توقعاتنا بأي شكل من الأشكال، حيال حجم الأضرار الكبيرة التي عصفت بمدينتنا بسبب الكارثة الطبيعية".

وعبّر محافظ أربيل عن "احتجاجه البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الاتحادي، ونرى أنه لا يتناسب بتاتاً مع مستوى التوقعات وحجم الخسائر، وإلى جانب رفض المبلغ المحدد لنا والذي لن نتسلمه بأي شكل من الأشكال، نعرب عن خيبة أملنا من مساعدات الحكومة العراقية الاتحادية وأننا لن نقبل استلام المبلغ".

ومضى بالقول: "نأمل من مجلس الوزراء العراقي الاتحادي إعادة النظر في قراره، لأن ما طالبنا به حق قانوني مشروع لنا وليس منحة فهو يستقطع شهرياً من موازنة إقليم كوردستان تحت مسمى (النفقات السيادية)، ولا بد من استرجاعه لنا في هذا الوقت الذي نحتاج إليه".

وكان مجلس الوزراء قد قرر الثلاثاء، تخصيص وزارة المالية مبلغ 2 مليار دينار إلى حكومة إقليم كردستان لمواجهة السيول من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل ترفض استلام ملياري دينار من بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل ترفض استلام ملياري دينار من بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).