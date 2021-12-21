العراق يعلن انتهاء ملف دفع التعويضات للكويت

2021/12/21 | 23:18 - المصدر: وكالة ناس

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استكمال دفع تعويضات دولة الكويت

تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة (44) مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم (٦٨٧) للعام ١٩٩١، بمجموع (٥٢.٤) مليار دولار أمريكي لدولة الكويت.

ومن المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع، فضلًا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق.

البنك المركزي العراقي

المكتب الإعلامي

٢١ كانون الأول ٢٠٢١

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