التكنولوجيا تساهم فى حل مشاكل كبار السن - مجدى عبد الحميد السيد

2021/12/21 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد يوجد حاليا حوالى 700 مليون إنسان فوق سن 60 عاما ولكنهم سيزيدون فى السنوات القادمة ليشكلوا أكثر من 20% من السكان على مستوى العالم وسيصلون إلى أقل من ثلث عدد السكان فى بعض دول أوروبا وشرق آسيا التى زادت فيها نسبة كبار السن بالفعل وخاصة فيمن تعدوا سن الثمانين عاما والذين يشكلون عبئا على الحكومات لإن غالبيتهم لا ينتجون ويحتاجون إلى رعاية شبه كاملة من الدول قبل الرعاية الأسرية ، بل وسيزيدون بصورة كبير ......





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