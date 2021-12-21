2021/12/21 | 23:28 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد يعلن إصابة إيسكو و ألابا بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/21 | 23:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يعلن إصابة إيسكو و ألابا بكورونا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يعلن إصابة إيسكو و ألابا بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).