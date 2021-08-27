تحالف العزم: 'تقدم' اخذ فرصته في رئاسة البرلمان.. حان دورنا لتولي المنصب

2021/12/21 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب تحالف "العزم"، الثلاثاء، عن طموحه بتولي رئاسة مجلس النواب للسنوات الأربع المقبلة.

وقال القيادي في التحالف محمد العبد ربه في حوار مع الزميل عدنان الطائي، تابعه NRT عربية، (21 كانون الاول 2021)، انه "بعد تشكيل تحالف العزم من 34 نائبا اصبحت لدينا ارادة للحصول على منصب رئاسة مجلس النواب، ونحن مع عدم التجديد للرئاسات".

وعلل العبد ربه ذلك، بالقول ان "كل الرئاسات اخذت الفرصة وقدمت ما لديها، ولم تحقق نجاحات بمستوى الطموح، ويجب ان يعطوا الفرصة للأخرين ليقدموا ما لديهم"، موضحاً "نحن ننتظر مصادقة المحكمة لنعلن عن موقفنا بشكل رسمي بشأن الرئاسات الثلاث".

واشار الى انه "في عام 2018 عبد المهدي لم يأتي ضمن الاُطر الديمقراطية ومن الكتلة الاكبر، وكذلك الحلبوسي، بل جاؤوا وفق مبدأ التوافقات، وهذا ما شهدته العملية السياسية من عام 2006، الكتل السياسية هي التي بنت مبدأ التوافقات".

واكد انه "حتى الان لم نتحدث مع الحلبوسي بشكل صريح بشأن عدم التجديد، لكن لدينا ملفات وطنية تحدثنا بها ولم ندخل بالمناصب"، مشدداً على ان "العزم لن يذهب لتأييد الحلبوسي؛ لأن طموحنا ايضاً هو أن نحصل على منصب رئاسة البرلمان".

ولفت العبد ربه إلى انه "طالما تحالف تقدم حصلوا خلال 4 سنوات على منصب رئاسة مجلس النواب، فمن الطبيعي ان يكون لدينا طموح نحصل على 4 سنوات بذات المنصب".

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