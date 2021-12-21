2021/12/21 | 23:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تغلب فريق فياريال على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بخمسة أهداف مقابل هدفين ، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.سجل أهداف فياريال جيرارد مورينو (هدفين) في الدقيقتين 18 و88، وبولايي ديا (هدفين) في الدقيقتين 27 و76 ويريمي بينو في الدقيقة 79.فيما سجل هدفي ألافيس بيري بونس وخوسي لويس سامارتين في الدقيقتين 44 و65.ورفع فياريال رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد ألافيس عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فياريال يضرب الافيس بخماسية في الدوري الاسباني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فياريال يضرب الافيس بخماسية في الدوري الاسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).