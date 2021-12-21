ريال مدريد يعلن رسميا اصابة نجميه ايسكو والابا بكورونا

2021/12/21 | 23:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اصدر نادي ريال مدريد، بيانًا رسميًا مساء اليوم الثلاثاء، أعلن من خلاله عن إصابتين جديدتين في صفوفه بفيروس كورونا.وقال النادي في بيانه الذي نشره على موقعه الإلكتروني: "أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعبان ايسكو وديفيد الابا ، اصابتهما بفيروس كورونا، حيث ظهرت نتيجة فحصهما إيجابية".يُذكر أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قد استبعد إيسكو وألابا من قائمة الفريق لمواجهة أتلتيك بيلباو غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا.وانضم الثنائي لقائمة الغيابات في صفوف الملكي، التي تضم بيل، كارفاخال، مودريتش، رودريجو، أسينسيو، لونين، مارسيلو، وكاسيميرو.وقرر أنشيلوتي استدعاء عدد من لاعبي فريق الكاستيا في القائمة التي ستخوض مواجهة بيلباو، وهم توني فويدياس، ميجيل جوتيريز، أنطونيو بلانكو، بيتر فيجيريكو، وسيرجيو أريباس./انتهى9

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