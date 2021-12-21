شركة نرويجية تتولى بناء محطتي طاقة شمسية في كربلاء وبابل

2021/12/21 | 23:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزارء، الثلاثاء، على تولي

وزارة الكهرباء التعاقد مع شركة

نرويجية، لتنفيذ مشروعي الطاقة الشمسية

في محافظتي كربلاء وبابل.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي

لرئاسة الوزراء، وتلقته وكالة نون

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