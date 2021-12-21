رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة خلال ساعات

2021/12/21 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

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يعتزم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إعلان استقالته من منصبه خلال الساعات القليلة القادمة، بعد لقاء جمعه بمجموعة من الشخصيات العامة في البلاد.ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين وصفتهما بالمقربين من رئيس الوزراء السوداني، قولهما اليوم الثلاثاء، إن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه.وأضاف المصدران للوكالة أن وفد الشخصيات العامة الذي التقاه، دعا حمدوك إلى لعدول عن قراره بيد أنه أظهر إصرارا على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة.يوم السبت، قال حمدوك في تغريدة إنه كان يسعى دوما لتحقيق التوافق الوطني، لكن من وصفهم بأنهم "يتمسكون بآرائهم" هم سبب تعثر تلك المبادرات.وأضاف أنه ظل يعمل من أجل التوافق الوطني منذ مبادرة "الطريق إلى الأمام" وخارطة الطريق، التي تم الإعلان عنها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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