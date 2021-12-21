الثالث خلال اليوم.. استهداف رتل للتحالف في بابل

2021/12/21 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

انفجرت عبوة ناسفة، اليوم الثلاثاء، على رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي هو الثالث من نوعه.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "العبوة انفجرت اثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل ".

واضاف، ان "الانفجار لم يؤدي اي اضرار او اصابات".

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