رويترز: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة من منصبه

2021/12/21 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران، وصفتهما رويترز إنهما مقربان من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الثلاثاء، إنه "ينوي الاستقالة" خلال الساعات المقبلة.

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