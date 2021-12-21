البنك المركزي يعلن اكمال تسديد تعويضات الكويت البالغة 52.4 مليار دولار

2021/12/21 | 23:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، اكمال الدفعة الاخيرة المتبقية من تعويضات الكويت والبالغة 44 مليون دولار.

وذكر البنك في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (21 كانون الاول 2021)، أنه "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي اقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار (687) للعام 1991، بمجموع (52.4) مليار دولار أمريكي لدولة الكويت".

وأضاف، أنه "من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع، فضلا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق".

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