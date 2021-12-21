محامي الاطار التنسيقي : هناك ادلة جديدة سنقدمها الى المحكمة الاتحادية

2021/12/21 | 23:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن محامي الاطار التنسيقي محمد مجيد الساعدي عن وجود ادلة جديدة سيقدمها الاطار الى المحكمة الاتحادية.وقال في تصريح متلفز :" سنطلب من المحكمة الاتحادية اختيار خبراء مختصين من البرمجيين "، مشيرا الى وجود دعاوى تم تقديمها من كتل وشخصيات سياسية ليست من الاطار التنسيقي .وبين انه :" لا يمكن تحديد وقت معين للبت بالطعون التي تم تقديمها الى المحكمة الاتحادية"./انتهى9

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