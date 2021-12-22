مجلس الخدمة الاتحادي يصادق على تعيينات العلوميين

2021/12/22 | 00:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعصادق مجلس الخدمة الاتحادي، على تعيينات العلوميين، فيما أرسلها إلى دوائر الصحة في المحافظات.وحصلت وكالة الانباء العراقية (واع)، على وثائق تتضمن مصادقة مجلس الخدمة الاتحادي على تعيينات العلوميين وارسالها الى دوائر الصحة في المحافظات.أدناه نص المصادقة في الوثائق:

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