2021/12/22 | 00:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت شركتا الطائرات الأوروبية

"إيرباص"، والأمريكية "بوينغ" في رسالة

لوزارة النقل الأمريكية عن "قلقهما"

لاحتمال تعرض أنظمة اتصالات طائراتهما

للضرر بعد إطلاق الجيل الـ5 للاتصالات.

وقال متحدث باسم "إير

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