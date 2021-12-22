"زيادة غير كافية".. الكشف عن الموقف المائي للعراق بعد الامطار الاخيرة

2021/12/22 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الاربعاء، عن الموقف المائي للعراق بعد الامطار الاخيرة.

وقال مستشار الوزارة عون ذياب في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الأمطار الأخيرة جاءت بأتجاه نهر دجلة فقط، لكنها ساهمت بزيادة الخزين المائي للسدود، ولكنها لم تمتلئ إلى الآن".

وأوضح: "كنا في حرج جراء قلة المياه وبعد سقوط الأمطار تم تعزيز موقفنا المائي في الصيف القادم لغرض تأمين مياه الشرب وزراعة الخضر والبساتين في الصيف القادم".

وبين أن "الوزارة بتواصل مستمر مع وزارة الزراعة لغرض الاتفاق على الخطة الزراعية رغم ان الكميات الواردة لبعض السدود غير موجودة كسد حديثة الذي يحتاج لكميات كبيرة إضافة إلى أن الاهوار هي الأخرى بحاجة إلى مياه كبيرة لتحسين وضعها".

وأضاف أن "الحديث عن الكميات التي دخلت بالسدود والخزانات غير واضحة فلا زالت تلك المياه تذهب إلى سدود الموصل ودوكان والعظيم ودربنديخان وحمرين".

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