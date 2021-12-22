وكيل المخابرات المصرية السابق لـ(الزمان): منظمات أسستها الأجهزة الأمريكية للضغط علينا

2021/12/22 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر‭:‬استحالة‭ ‬نجاح‭ ‬مهمة‭ ‬وفد‭ ‬مصري‭ ‬الى‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الغاء‭ ‬أحكام‭ ‬ضد‭ ‬سجناء‭ ‬الرأي‭ ‬ القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬أبوطوق تصاعدت‭ ‬فيه‭ ‬الانتقادات‭ ‬الغربية‭ ‬لأحكام‭ ‬القضاء‭ ‬المصري‭ ‬بإصدار‭ ‬أحكام‭ ‬بالسجن‭ ‬على‭ ‬علاء‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الناشطين‭ ‬السياسيين‭ ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬الانتقادات‭ ‬الأمريكية‭ ‬اذ‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬نيد‭ ‬برايس‭ ‬امس،‭ […]

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