أربعة أيام في بيروت..أم بغداد؟

2021/12/22 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬اذا‭ ‬صدّق‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬غوتيريتش‭ ‬ما‭ ‬سمعه‭ ‬من‭ ‬الزعماء‭ ‬الذين‭ ‬يتصدرون‭ ‬الرئاسات‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬انهم‭ ‬تعهدوا‭ ‬له‭ ‬ إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ “‬حرّة‭ ‬ومنصفة‭” ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬مايو‭ ‬المقبل،‭ ‬فإنّ‭ ‬الرجل‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬المتاهة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬التي‭ ‬رآها‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماكرون‭ ‬عياناً‭ ‬بعد‭ ‬انفجار‭ ‬المرفأ‭ ‬وفرّ‭ […]

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