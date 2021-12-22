وفاة السفير الإيراني في اليمن والقصف أخرج مطار صنعاء من الخدمة

2021/12/22 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنعاء‭-‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ توقّف‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬عن‭ ‬استقبال‭ ‬طائرات‭ ‬المنظمات‭ ‬الاغاثية‭ ‬وبينها‭ ‬تلك‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بعدما‭ ‬تعرّض‭ ‬لضربات‭ ‬جوية‭ ‬شنّها‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬الخاضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الثلاثاء‭.‬ ‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬إيرانية‭ ‬ان‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬ايرلو‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصابته‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ […]

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