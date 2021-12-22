المغرب : تسجيل 28 اصابة بمتحور

2021/12/22 | 00:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 28 إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، ارتفاعا من حالة واحدة كشف عنها في الخامس عشر من الشهر الجاري.وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم تسجيل 20 حالة في إطار سبع بؤر عائلية، إضافة إلى 8 حالات معزولة، وقد شملت الحالات خمسة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 أشهر و13 عاما"، مشيرة إلى "تسجيل 46 حالة محتملة، قيد التأكد"./ انتهى8

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