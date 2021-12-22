البحث عن الاتجاه الاشتراكى - أمينة النقاش

2021/12/22 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمينة_النقاش لم يكن قد مضى وقت طويل بعد تولى الرئيس السادات السلطة، عقب وفاة الزعيم جمال عبد الناصر، حتى تجمعت قوى اليمن الرجعى فى كل موقع ومكان ، لكى تعيد عجلة ثورة يوليو إلى الوراء، وتنقض على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية ،التى شكلها على مدار 18 عاما ،الانحياز الطبقى للرئيس عبد الناصر لغالبية الشعب المصرى ممن سماهم الميثاق الوطنى “بقوى الشعب العامل”وتقديره الدائم لتضحياته عبر العصور، لبناء دولة الاستقلا ......





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