مفهوم سوء النية عند جان بول سارتر - زهير الخويلدي

2021/12/22 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي "سوء النية هو عدم افتراض حريتك لتكون ما تريد"يحتل سوء النية مكانة مهمة في فلسفة سارتر، لأنه عكس الحرية، تمامًا كما أن الكذب هو عكس الحقيقة.



ليخفي حريته عن نفسه التي يفترضها سيئة.



يتمثل سوء النية في التظاهر بالاعتقاد بأن المرء ليس حراً، بل هو أن يشبع نفسه من الوجود، وأن يجسد نفسه.



في كتاب الوجود والعدم، يتساءل سارتر إذا كنت أنا ما صنعه مني الماضي.



الجواب واضح لا.



هل حاضري ومستقبلي هما اللذان يص ......





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