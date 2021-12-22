مساهمة روزا لوكسمبورج في الاقتصاد السياسي الماركسي (كتاب تراكم رأس المال) - عبدالرحمن مصطفى

2021/12/22 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرحمن_مصطفى التناقض الرئيسي في النظام الرأسمالي هو التناقض بين الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية ،إحدى تجليات هذا التناقض تظهر في مشكلة فائض الإنتاج وبالتوازي مع استغلال أكبر للطبقة العاملة ،فالنظام الرأسمالي هو نظام تراكمي بطبعه أي لايفتأ الرأسمالي عن استثمار فوائضه انتاجياً لتدر عليه فوائض أخرى ،عملت روزا لوكسمبورج على مشكلة فائض الإنتاج هذه ،التي هي ليست شيء عارض في النظام الرأسمالي بل هي من صميمه طالما أن ......





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