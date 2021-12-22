طالبت بالمزيد .. اربيل ترفض تسلم ملياري دينار من بغداد مخصصة لـ

2021/12/22 | 00:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت محافظة أربيل، عن استيائها

الشديد من تخصيص الحكومة العراقية مبلغ

ملياري دينار فقط لمواجهة السيول في

المحافظة، معلنة رفضها تسلم المبلغ.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان،

إن "الخسائر المادية

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