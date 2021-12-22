الدفاع توضح حقيقة رفض رئيس أركان الجيش تحويل العسكريين الى مدنيين

2021/12/22 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت رئاسة أركان الجيش، رفضها تحويل المنتسبين الراغبين من العسكريين إلى موظفين مدنيين.وذكر بيان لرئاسة أركان الجيش، أن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده بان (رئاسة أركان الجيش ترفض تحويل العسكريين إلى المدنيين)"، لافتا الى ان " وزارة الدفاع تؤكد أن الخبر غير صحيح وعار عن الصحة،" وأضاف، ان "رئاسة أركان الجيش مستمرة بعمل تحويل العسكريين الى موظفين مدنيين بالتنسيق مع مكتب الأمين العام وعلى شكل وجبات لضمان تسكينهم من قبل المديرية العامة للافراد للحفاظ على حقوقهم ورواتبهم بنفس المستوى"، مؤكدا أنه "ستصدر الوجبة الاولى بتوقيع الوزير خلال اليومين القادميين ويتم تسكينهم وستتوالى اكمال باقي العسكريين حسب الوجبات لحين اكمال جميع".

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