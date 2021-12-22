صور ليلية من دهوك: الثلوج تغطي كل شيء

2021/12/22 | 00:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

غطّت الثلوج التي هطلت بكثافة كل شيء في منطقة "سرزيري" التابعة لمحافظة دهوك.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأظهرت صور حصل عليها "ناس"، بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء (22 كانون الأول 2021)، اكتساء المنازل والسيارات والأشخار بطبقات من الثلوج.

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